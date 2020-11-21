ليبيا – أبدى المحلل السياسي رضوان الفيتوري مخاوفَ من وجود “ثغرة” في القانون الأمريكي بشأن الاستقرار في ليبيا، تمكّن المليشيات المسلحة من الفرار من سيف القانون.

الفيتوري وصف في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” القانون بأنه “مطّاط”؛ كونه لم يضع تعريفًا للمليشيات ولا تفسيرًا للنظرة الأمريكية للإرهاب، مؤكدًا أن آلية التطبيق والترجمة الفعلية للقانون على الأرض هي من ستحدد المغزى منه.

وتابع المحلل السياسي قائلًا: “رغم أن القانون سيكبح جماح أردوغان، إلا أن هناك شكوكًا حول توقيت صدوره الذي تزامن مع الملتقى الافتراضي المزمع عقده في ليبيا بعد فشل الملتقى السياسي بتونس”.

كما توقع استخدام عصا العقوبات في القانون الأمريكي، لتمرير قرارات البعثة الأممية في ليبيا عبر الملتقى الافتراضي، مشيرًا إلى أن هناك خطة درست بعناية لتمرير ما تريده المبعوثة الأمريكية ستيفاني ويليامز.

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