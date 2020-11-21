المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية امس تسجيل 92 وفاة و4706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 77 وفاة و4559 إصابة سجلت الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5182، والإصابات إلى 316260.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لحملة تطعيم للوقاية من “كوفيد-19″، إذ قالت الحكومة إنها طلبت من شركتين لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

كما قالت إنها تسعى لطلب لقاحات من شركات أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة، فيما أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى أن تطعيم جميع المغاربة سيستغرق 3 أشهر على الأقل.

المصدر: “رويترز”

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