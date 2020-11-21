اليابان – تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى المباراة النهائية لبطولة الأساتذة الختامية للتنس، بعد تغلبه اليوم السبت على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن تيم المصنف ثالثا عالميا والبالغ 27 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-5 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و54 دقيقة.

وهذا الفوز، يحمل الرقم 300 بعدد الانتصارات التي حققها تيم خلال مسيرته الاحترافية.

وسيواجه تيم في المباراة النهائية للبطولة، الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين الروسي دانييل مدفيديف والإسباني رافائيل نادال.

المصدر: RT

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