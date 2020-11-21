إثيوبيا – أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة آديغرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيغراي المعارض شمال البلاد.

وذكر مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومية في بيان نشره على حسابه في “تويتر” أن مدينة آديغرات “حررت بالكامل من ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، مضيفا أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي الواقعة على بعد نحو 115 كلم.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس عن انتزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدوا في الإقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان.

كما نفى المكتب اليوم مزاعم مفادها أن الاجتماعات التي سيعقدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع مبعوثين لرئيس الاتحاد الأوروبي سيريل رامافوزا ستتناول وساطة بين حكومة أديس أبابا و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وأطلقت حكومة إثيوبيا قبل أسبوعين حملة عسكرية في إقليم تيغراي، متهمة “الجبهة الشعبية” المعارضة بمهاجمة مواقع للقوات الفدرالية في المنطقة.

واضطر الألوف من سكان المنطقة للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.

المصدر: RT

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