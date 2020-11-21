روسيا تحتكر منصة التتويج في الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد (فيديو وصور)

روسيا تحتكر منصة التتويج في الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد (فيديو وصور)

موسكو – احتكر الرياضيون الروس منصة التتويج في الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد “غران بري” والتي استضافتها العاصمة موسكو.

– في مسابقة فردي السيدات احتلت روسيا المراكز الثلاثة الأولى، فتوجت يليزافيتا توكتاميشيفا بالميدالية الذهبية، وأليونا كوستارنايا بالفضية، وبالبرونزية أناستاسيا غولياكوفا.

وحققت توكتاميشيفا المركز الأول بعد أن جمعت 223.39 نقطة في مجموع البرنامجين القصير (74.70 نقطة) والاختياري (148.69 نقطة).

وجاءت كوستارنايا بالمركز الثاني بعد أن جمعت 220.78 نقطة، وغولياكوفا ثالثة بـ199.03 نقطة.

– في فئة الزوجي المختلط توج الثنائي الروسي ألكسندرا بويكوفا ودميتري كوزلوفسكي بالميدالية الذهبية بعد أن جمعا 232.56 نقطة.

– في فئة فردي الرجال توج الروسي ميخائيل كاليادا بالميدالية الذهبية بعد أن جمع 281.89 نقطة.

– في مسابقة الرقص الفني على الجليد توج الثنائي الروسي فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف بالذهب بعد أن جمعا 217.51 نقطة في مجموع البرنامجين القصير (91.13 نقطة) والاختياري (126.38 نقطة).

المصدر: RT

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