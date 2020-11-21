سفير مصر لدى اليمن يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي سير تنفيذ اتفاق الرياض

سفير مصر لدى اليمن يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي سير تنفيذ اتفاق الرياض

اليمن – بحث سفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض.

واستعرض الجانبان سبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يعيد لليمن أمنه واستقراره، حسب بيان مقتضب عن الخارجية المصرية.

وأكد السفير المصري موقف مصر الثابت الداعم لليمن وتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيب القاهرة بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها.

ورعت السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي اتفاقا في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن المحافظات الجنوبية.

ونص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر: RT

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