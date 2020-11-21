اليابان – أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “سوني” جيم رايان، إن نمو أسعار ألعاب الفيديو مع وصول جيل جديد من وحدات التحكم لا يبدو “غير معقول”، وجاء وذلك قبيل إطلاق PlayStation 5.

وأضاف: “إذا نظرت إلى تاريخ الزيادات في أسعار ألعاب الفيديو على وحدة التحكم، فهي متواضعة نسبيا، لم تكن هناك زيادة منذ مدة”، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار PlayStation 5 لا تبدو غير مقبولة.

وجاء تصريح الرئيس التنفيذي قبيل إطلاق الشركة للجيل الجديد من منصة الألعاب الإلكترونية PlayStation 5 عالميا، الذي تم تحديده اليوم 19 نوفمبر 2020، بعد أن تم إصدارها في سبعة أسواق محدودة بتاريخ سابق من الشهر الجاري.

وكانت شركة سوني قد أعلنت سابقا أن PlayStation 5 ستدعم خدمات PlayStation Now، أي أنها ستكون قابلة لتشغيل ألعاب النموذج الرابع والثالث والثاني من منصات PlayStation، كما أن ألعابها ستوفر للمستخدم شعورا أكبر بواقعية الأصوات عبر تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد، لذا ينصح عند اللعب باستعمال سماعات تدعم تقنية Tempest 3D AudioTech.

المصدر: تاس+ وكالات

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