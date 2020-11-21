شويغو لباشينيان : روسيا عازمة على منع إراقة المزيد من الدماء في قره باغ

شويغو لباشينيان : روسيا عازمة على منع إراقة المزيد من الدماء في قره باغ

روسيا – أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه اليوم السبت مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عزم موسكو على منع المزيد من إراقة الدماء في إقليم قره باغ.

وقال شويغو، الذي وصل إلى يريفان اليوم ضمن وفد روسي رفيع المستوى: “أمامنا الكثير من العمل في المستقبل، وآمل هذه المرة أن يكون هذا العمل يخص تأسيس حياة سلمية في قره باغ. بطبيعة الحال، مهمتنا الرئيسية هي منع إراقة الدماء. هذه هي المهمة التي وضعها قائدنا العام، ونعتزم تحقيقها”، مضيفا أن الوفد الروسي حمل معه “خطة كبيرة ويعتزم تنفيذها”.

وبحث شويغو مع باشينيان قضايا الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في قره باغ، كما أبلغه بتفاصيل عملية حفظ السلام الروسية في المنطقة بما تتضمنه من نشر نقاط مراقبة وتنظيم آليات مراقبة وتنفيذ مهام إنسانية.

وأشار شويغو إلى أنه تم نشر 23 نقطة مراقبة في قره باغ، ويسيطر عناصر حفظ السلام على الطريق المؤدي إلى ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم، بما يحمل ذلك من دلائل على عودة الحياة هناك إلى المجرى السلمي.

من جانبه، عبر باشينيان عن شكره لروسيا وقيادتها، مؤكدا أن بلاده شعرت بدعم روسي لها على مدى أيام الحرب الأخيرة.

وأعرب باشينيان عن أمل يريفان في تعزيز التعاون مع موسكو ليس في المجال الأمني فحسب، بل وفي مجال التعاون العسكري التقني أيضا.

ويضم الوفد الروسي الذي سيجري اليوم محادثات مع باشينيان، وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبي رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك وأليكسي أوفيرتشوك ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيسة هيئة حماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares