بغداد – شهدت عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد فيضانات بعد هطول أمطار بكميات كبيرة، فيما أبدى المواطنون غضبهم من “تقصير الحكومات العراقية”.

وتظهر صور ومقاطع فيديو غرق مناطق في العاصمة بغداد ودخول المياه إلى بعض المنازل في أكثر من منطقة، فيما تدخلت آليات الجيش العراقي للمساعدة في سحب مياه الأمطار.

وغضب العراقيون من الفيضانات عبر حساباتهم على “فيسبوك” و”تويتر” وحملوا الحكومات مسؤولية ذلك.

يذكر أن المدن العراقية تشهد كل عام فيضانات كبيرة مع الساعات الأولى التي تبدأ فيها الأمطار بالهطول.

المصدر : RT

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