قائد هيئة أركان الجيش الجزائري: صناعاتنا العسكرية نضجت وحان وقت التصدير 

الجزائر – دعا الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الجزائري السبت قادة القوات المسلحة إلى العمل على تصدير الصناعات العسكرية الجزائرية إقليميا ودوليا.

وحثهم بالقول إنهم يتعين عليهم “الولوج إلى الأسواق الإقليمية بل وحتى الدولية والتفكير جديا في تصدير منتوجات” الجزائر العسكرية، بما فيها السلاح والذخيرة.

وشدد شنقريحة على ضرورة الحرص على “جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية”. وأضاف قائلا “إن الصناعات العسكرية نريدها أن تكون مشهدا آخر من مشاهد العمل الميداني الراقي المبني على رؤية إشرافية وبعيدة النظر تجعل من البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته أحد أهم انشغالات الجيش الجزائري الذي يتوفر على الإمكانيات المادية وأيضا على “اليد العاملة المؤهلة”.

جاءت توجيهات قائد هيئة الأركان خلال اجتماعه بكبار مسؤولي المؤسسات الصناعية التابعة للقوات المسلحة الجزائرية في مقر أركان الجيش بالعاصمة الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الجزائرية تعد من أقوى جيوش القارة الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط وأفضلها تسليحا.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني الجزائرية/وسائل إعلام جزائرية

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