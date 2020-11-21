روسيا – تغلب كراسنودار على ضيفه تامبوف بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين كراسنودار بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي ريمي كابيلا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من صفوف كل منهما، حيث طرد لكراسنودار مدافعه إيغور سوروكين في الدقيقة الـ60، ولتامبوف طرد مدافعه الأرمني فارازدات آرويان في الدقيقة الـ64.

وبهذا الفوز، قطع كراسنودار سلسلة الهزائم التي تعرض لها في الجولات الثلاث الماضية، ورفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد تامبوف عند 12 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

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