 لبنان.. فرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت ومقتل 5 منهم – صحيفة المرصد الليبية
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لبنان – أفاد مراسلRT في لبنان بفرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت. وقال إن قوى الأمن تطوق المنطقة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن 5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب.

وأكدت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، أن “مجموعة من السجناء، أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن منطقة بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة”.

وأشارت إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

لبنان.. فرار 69 سجينا من سجن بعبدا شرق بيروت ومقتل 5 منهم
اصطدام سيارة بشجرة في لبنان

وأفاد مراسلنا بأن القوى الأمنية اللبنانية ألقت القبض على 10 من السجناء الفارين، لافتا إلى أن القوى الأمنية تواصل عملية الملاحقة في منطقة بعبدا ومحيطها.

كما باشرت الأجهزة القضائية بالتحقيق في هذه الحادثة.

المصدر: RT + وكالات

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