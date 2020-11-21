ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بيان أمس الخميس عن الإيراد والإنفاق من تاريخ الأول من يناير وحتى الـ31 من شهر أكتوبر الماضي من العام 2020.

مركزي طرابلس إتهم في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه المؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات، مشيراً إلى أن بيانات المؤسسة غير دقيقة منذ سنوات ماضية الأمر الذي يتطلب التحقق والمراجعة.

وأوضح أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية بحكومة الوفاق لمجابهة جائحة كورونا بلغت 969 مليون دينار خُصص منها مبلغ 572 مليون لوزارة الصحة و50 مليون للبلديات والمجالس المحلية ومبلغ 95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ ومبلغ 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي و44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج و22 مليون لوزارة التربية و التعليم.

وأشار المصرف إلى أن البيان لا يتضمن مرتبات شهر أكتوبر لتأخر ورودها من وزارة مالية الوفاق .

ونوّه إلى أن الخسائر المباشرة لإيقاف النفط وتصديره خلال الفترة حوالي 11 مليون دولار أمريكي فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 5.271 مليار دينار منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر من عام 2019 و2.4 مليار دينار حصيلة الصادارت خلال الفترة منها 12.8 مليون دينار عن شهر أكتوبر وبإنخفاض بلغ 73% من شهر سبتمبر الماضي رغم إعلن المؤسسة الوطنية للنفك من عودة إنتاج النفط وتصديره.

وأضاف أن قطاع الاتصالات حقق إيرادات قدرها 310 مليون دينار منها 228 مليون دينار يمثل إيراد مستحقا عن عام 2019 وردت في فبراير 2020.

كما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة مبلغ 15.117 مليار دينار خصص منها مبلغ 1.575 مليار دينار لتمويل نفقات الباب الثالث “التنمية” من الترتيبات المالية خلال الفترة ومبلغ 13.542 مليار دينار مخصصة لسداد الدين العام .

كما نبه مصرف ليبيا المركزي الى تدني تحصيل الايرادات السيادية غير النفطية حتى وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى حوالي 50% تقريبا ،داعياً الجهات ذات العلاقة الى العمل على جبايتها وتحصيلها.

ولفت إلى أن إنفاق الباب الرابع بلغ 708 مليون دينار للإمداد الطبي “عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء كورونا” و2.811 مليار دينار للكهرباء و192 مليون دينار للمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى 33 مليون دينار للنظافة العامة.

وبيّن أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغت 7.3 مليار دولار خلال الفترة تم تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي بلغ 3.8 مليار دولار منها 2.051 دولار صادرات نفطية لسنة 2019 .

ونوّه المصرف إلى أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة بلغ 11.1 مليار دولار “عدا مبلغ 7 مليار دولار تقريبا التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستندية لصالح مؤسسات وجبات عامة وتتوزع المصروفات خلال الفترة على النحو التالي:”مبلغ 6.813مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية و81مليون دولار مانفذ من مخصص أرباب الأسر و5.248مليار دولار للاعتمادات و4.484مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المعتربين والتأمين و الطيران وسداد الأغراض الشخضية للمواطنين ومبلغ 4.320 مليار دولار تحويلات الدولة منها 1.197مليار دولار مصروفات قضايا خارجية وتحويلات خارجية لوزارة المالية و2.492 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط “دعم المحروقات ومصروفات المؤسسة “و631مليون دولار لجهات عامة.

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