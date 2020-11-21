تايوان – عقدت الولايات المتحدة وتايوان، يوم أمس الجمعة، مفاوضات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما في مواجهة “الضغوط المتزايدة على الجزيرة من الصين”، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأكد بيان صادر عن مكتب ممثل تايوان لدى واشنطن، أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء “آلية حوار مؤسسية”، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا أيضا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك “العلوم، والتكنولوجيا، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد، وشبكات الجيل الخامس، ومراجعة الاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والأمن الصحي العالمي، والتمكين الاقتصادي للمرأة”.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين اتفقا على التفاوض على اتفاقية للعلوم والتكنولوجيا، من أجل تعزيز “التفاهم المشترك والتعاون، في مجموعة واسعة من موضوعات العلوم والتكنولوجيا”.

ولفتت “رويترز” إلى أن تايوان تأمل في أن يؤدي هذا الحوار إلى اتفاقية تجارة حرة.

وذكرت أن هذا الحوار يعد جزءا من زيادة ارتباط الولايات المتحدة مع تايبيه، في ظل الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أن هذا الأمر “أثار غضب بكين”.

جدير بالذكر أن المحادثات جرت بشكل افتراضي وشخصي، ورأس الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية، كيث كراش، فيما ضم الجانب التايواني نائب وزير الشؤون الاقتصادية، تشين تشيرن تشي، ووفدا مرافقا له.

المصدر: “رويترز”

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