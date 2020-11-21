أستراليا – نفى الاتحاد الأسترالي للتنس السبت تكهنات صحفية بتأجيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة من يناير إلى فبراير أو مارس العام المقبل بسبب بروتوكولات كوفيد-19 في البلاد.

وذكرت صحيفة “هيرالد صن” أن أولى البطولات الأربع الكبرى بالعالم تواجه إمكانية التأجيل رغم مراجعة السلطات ترتيبات الحجر الصحي مع حكومة ولاية فيكتوريا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأسترالي للعبة: “إنها مجرد تكهنات”.

وأضاف: “قلنا في وقت سابق هذا الأسبوع إننا نواصل العمل عن كثب مع حكومة فيكتوريا وسنحدث البيانات في أقرب وقت ممكن ولا يوجد تحديث في الوقت الحالي”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل آندروز قوله إنه “واثق جدا” من إقامة البطولة لكن دون استقرار على موعد أو ترتيبات محددة.

وخطط الاتحاد الأسترالي للتنس لوصول اللاعبين ومرافقيهم إلى فيكتوريا في منتصف ديسمبر ليكون الوقت كافيا بعد دخول الحجر الصحي لأسبوعين قبل المنافسة في ملبورن في يناير كانون الثاني 2021.

المصدر: “رويترز”

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