مواقع التواصل تحتفي بميلاد فيروز

لبنان – احتفت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعيد ميلاد المطربة اللبنانية فيروز الـ85، حيث أطلق جمهورها العريض في الوطن العربي تغريدات منسوجة بأجمل الأمنيات.

وتعتبر نهاد رزق وديع حداد، المعروفة باسم فيروز، من أشهر المطربين العرب في العالم، ولها جمهور واسع في العالم العربي والأجنبي على حد سواء، فهي تمثل الأيقونة الفنية اللبنانية.

نبذة عن حياتها:

ولدت نهاد رزق وديع حداد في قرية الدبية بمنطقة الشوف الجبلية في 21 نوفمبر من العام 1935، ووالدها كان يعمل في مطبعة، فيما كانت والدتها ربة منزل لأربعة أولاد.

بدأت فيروز مسيرتها الفنية في نهاية الأربعينيات، بعدما اكتشفها المؤلف الموسيقى محمد فيلفل، حينما كان يبحث عن أصوات جديدة لضمها إلى الإذاعة اللبنانية.

وانضمت إلى “الكونسرفاتوار”، لتتعلم أصول الموسيقى والغناء، فأعجب حليم الرومي، المدير الموسيقى للإذاعة حينذاك، بصوتها واقترح عليها اسمها الفني “فيروز”.

وتعرفت فيروز على المؤلفين الموسيقيين المشهورين، عاصي ومنصور الرحباني، في الإذاعة، وتعاونت مع “الأخوين رحباني” في مطلع الخمسينيات، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والمسرحية والأفلام السينمائية، التي جمعت بين الألحان الشرقية، والفولكلور اللبناني، والأنغام الغربية، فشكلت معهما علامة فارقة في مهرجانات بعلبك الشهيرة، ولقبت بـ”عمود بعلبك السابع”.

كما غنت فيروز لكبار الشعراء، أمثال جبران خليل جبران، والأخطل الصغير، وسعيد عقل، الذي لقبها بـ”سفيرة لبنان إلى النجوم.”

وفى منتصف الخمسينيات تزوجت فيروز من عاصي الرحباني وأنجبا أربعة أولاد، هم: زياد، الذي يعتبر من أهم المؤلفين المسرحين والموسيقيين في لبنان والعالم، وليال التي توفيت عام 1987 بعد سنة من وفاة والدها، وهلا، وريما.

وكان آخر ألبوم لفيروز صدر في العام 2017، من ألحان ابنتها ريما الرحباني، أما آخر ظهور علني لها فكان نهاية العام 2011 حين أحيت مجموعة حفلات على مسرح البلاتيا في جونية على ساحل كسروان بلبنان.

المصدر: RT

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