وكيل أعمال حبيب يكشف عن النزال الوحيد الذي سيعيد البطل الروسي عن اعتزاله

وكيل أعمال حبيب يكشف عن النزال الوحيد الذي سيعيد البطل الروسي عن اعتزاله

روسيا – أكد علي عبد العزيز، مدير أعمال بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف إن هناك نزالا وحيدا قد يدفع المقاتل الملقب بـ”النسر” إلى إمكانية عدوله عن قرار الاعتزال.

وقال عبد العزيز في مقابلة مع شبكة ESPN إنه يمكن أن يستأنف حبيب مسيرته من أجل القتال أمام الكندي جورج سانت بيير الملقب بـ”القديس”: “الشيء الوحيد الذي سيدفع حبيب ودانا وايت (رئيس منظمة UFC) والجميع إلى الجنون هو إذا التقط جورج سانت بيير الهاتف واتصل بوايت وقال “سأربح 155 جنيها”.

وتابع: “أنا أحب جورج سان بيير، الجميع يعرف كم أحبه، لكنه يلعب معنا أيضا لأنه يواصل إجراء المقابلات ويعرف ما يفعله”.

مضيفا: “هذا النزال لن يحدث أبدا، لأن جورج لم يربح 155 جنيها يوما”.

ولا يستبعد جورج سانت بيير العودة إلى حلبات القتال التي اعتزل منافساتها عام 2019، لمنازلة حامل حزام الوزن الخفيف، حبيب نورمحمدوف.

وقال البطل الكندي البالغ 39 عاما سابقا، إن ما سيجبره على العودة إلى حلبات القتال، هو تلقيه عرض من منظمة الفنون القتالية المختلطة “UFC”، والذي سيكون من المستحيل رفضه.

وأشار الملقب بـ”القديس”، إلى أنه لم يتوقف عن التدريب بعد اعتزاله، لأنه يود الحفاظ على لياقته ورشاقته.

وخاض بطل العالم سابقا في وزنين مختلفين، خلال مسيرته الاحترافية 28 نزالا، حقق فيها 26 انتصارا، مقابل خسارتين فقط.

فيما خاض حبيب 29 نزالا في مسيرته الاحترافية، فاز بها جميعها، واعتزل عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، ليحافظ “النسر” الروسي على لقبه بطلا لمنظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف.

المصدر: ESPN

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