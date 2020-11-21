ليبيا – شن رئيس مجلس العلاقات الدولية في ليبيا عادل ياسين هجومًا حادًا على آلية التصويت في الملتقى السياسي بتونس، مؤكدًا أنها من صنع البعثة الأممية التي تحاول وضع تنظيم الإخوان كشريك في ليبيا وتدوير الأزمة.

ياسين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس قال إن البعثة الأممية والتي شكلت الملتقى السياسي بتونس، تعلم أن ثلثي المشاركين من تنظيم الإخوان والمتعاطفين معهم، إلا أنها حاولت من خلال آلية التصويت التي اقترحتها وبالتعاون مع قطر وتركيا، تنصيب الإخوان المسلمين الذين لم يعد لهم قاعدة شعبية في ليبيا.

وأكد أن البعثة الأممية تقود لعبة دولية خطيرة ستدفع بليبيا إلى الهاوية، محذرًا من الدور الخبيث للبعثة في إطالة الأزمة الليبية، على شاكلة الصومال.

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