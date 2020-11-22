ليبيا – رأى أستاذ القانون الدولي سيد أبو الخير أن القانون الأمريكي بشأن دعم الاستقرار في ليبيا عندما يتحول إلى قانون نافذ سيشكل تداعيات سلبية ولن يفيد الاستقرار في ليبيا.

أبو الخير قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن القانون سيخدم الخطة الأمريكية الرامية إلى تقسيم ليبيا، كون التدخلات الخارجية السلبية التي يرفضها القرار كانت تتم من دول تابعة لواشنطن وسياستها، وهي التي تسببت فيما وصلت إليه ليبيا حاليا.

وأوضح أن “القانون الجديد لا يعتبر إحدى خطوات بايدن، كون الأخير لا يحمل صفة رسمية كرئيس حتى الآن ولم يتسلم السلطة من ترامب، أما استهداف حفتر فلا أعتقد ذلك؛ كونه كان ينفذ أجندة واشنطن في ليبيا بل هي من عطلت الدعاوي ضده وكذا محاكمته”.

Share and Enjoy ! 0 Shares