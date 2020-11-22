ليبيا – قال عضو مجبس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي علي التكبالي إنّ عقد الحوار بطريقة مغلقة دليل على فشل هذا الحوار، وأنه لن ينجح أبدًا، وأنّ المبعوثة الأممية ستأتي لهم بحكومة من الخارج، كما جرى تمامًا في حوار الصخيرات قبل خمس سنوات.

التكبالي اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أنّ كل المشاركين في مؤتمر الحوار في تونس تقع عليهم الآن مسؤولية أدبية وسياسية، وعليهم أن يعتذروا عن كل ما حدث من دفع أموال ورشاوى خلال جلسات المؤتمر.

وأضاف: “كل من يستحي عليه ألا يشارك في الجولة المقبلة من الحوار؛ لأنّه لن يقدم شيئًا لليبيين”.

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