ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأحد عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة إبراهيم الدرسي.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل عدد من المشروعات في بلدية بنغازي، وإمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه.
وتطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي.
وبدوره، أثنى الدرسي على الدور البارز والفعال للحكومة الليبية وعلى رأسها رئيس الحكومة فيما يخص المشاريع والوقوف على تنفيذها.
واختتم الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وآخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.