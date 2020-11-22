ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الأحد عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة إبراهيم الدرسي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية سير عمل عدد من المشروعات في بلدية بنغازي، وإمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه.

وتطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي.

وبدوره، أثنى الدرسي على الدور البارز والفعال للحكومة الليبية وعلى رأسها رئيس الحكومة فيما يخص المشاريع والوقوف على تنفيذها.

واختتم الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وآخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.

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