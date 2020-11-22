الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة أخرى في تيغراي

إثيوبيا – أفادت لجنة حكومية في إثيوبيا إن القوات الجيش الوطني سيطرت على بلدة إيداغا هاموس الواقعة على بعد 97 كيلومترا من ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون.

وذكرت اللجنة على “تويتر”، اليوم الأحد “قواتنا الدفاعية سيطرت على بلدة إيداغا هاموس الواقعة على الطريق من آديغرات إلى ميكيلي. قوات الدفاع تتقدم للسيطرة على ميكيلي، وهي الهدف النهائي للعملية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال دبرصيون جبراميكائيل، زعيم “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في إثيوبيا، اليوم الأحد، إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية على الجبهة الجنوبية.

وأوضح زعيم الحركة المتمردة، عبر رسالة نصية، أن قوات الإقليم تشتبك مع وحدات الجيش الحكومي حول بلدة آديغرات في شمال إقليم تيغراي.





من جانبه، قال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل التابع للحكومة الإثيوبية والمعني بالوضع في تيغراي، إن قوات الإقليم دمرت الطرق ونسفت الجسور وقامت بتفخيخ الطرق بالمتفجرات في جنوب الإقليم، لكن القوات الاتحادية تحرز تقدما.

وأضاف رضوان أن بعض المقاتلين من تيغراي فروا بعد أن تمكن جنود الجيش الحكومي من السيطرة على آديغرات، أمس السبت.

ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق من مزاعم الجانبين بسبب شح المعلومات عن تطورات القتال، فضلا عن صعوبة التحقق مما يقوله كل من الطرفين بسبب انقطاع الاتصال بخدمات الهاتف والإنترنت منذ بدء الصراع.

وأطلقت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا حملتها العسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، محملة “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المعارضة المسؤولية عن مهاجمة قواعد عسكرية للجيش في المنطقة.

المصدر: رويترز

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