لندن – واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف الرابع عالميا عروضه القوية في بطولة الماسترز الختامية في لندن، بفوزه في نصف النهائي أمس السبت على النجم الإسباني رافائيل نادال.

وقلب النجم الروسي البالغ 24 عاما تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 3-6، إلى انتصار مستحق بفوزه في المجموعتين التاليتين بنتيجة 7-6 و6-3 في المباراة التي استغرقت ساعتين و35 دقيقة.

وبهذه الخسارة، فشل نادال البالغ 34 عاما مجددا في بلوغ النهائي الغائب عنه منذ عام 2013 عندما خسر اللقب حينها على يد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لتبقى البطولة مستعصية عليه حتى الآن.

في المقابل، حقق مدفيديف فوزه الأول على نادال بعد 3 انتصارات متتالية للنجم الإسباني، كان آخرها العام الماضي في نفس البطولة بدور المجموعات.

وسيواجه مدفيديف في المباراة النهائية اليوم الأحد، النمساوي دومينيك تيم الذي تغلب على دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم في مباراة نصف النهائي الأولى بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-5 و6-7 و7-6.

وسيتوج هذا الموسم بالبطولة الختامية بطل جديد، حيث لم يسبق لطرفي النهائي التتويج بلقبها في مسيرتيهما الاحترافية.

المصدر: RT

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