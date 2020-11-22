العراق.. القبض على خمسة عناصر من “داعش”

العراق.. القبض على خمسة عناصر من “داعش”

العراق – أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على خمسة عناصر من تنظيم “داعش” نفذوا عمليات ضد القوات العراقية.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي: “تم القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت، أن “اثنين منهم عملوا فيما يسمى ديوان الجند، فيما عمل الثلاثة الآخرون فيما يسمى المعسكرات العامة”.

وأضافت، أن “الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير”.

المصدر: RT

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