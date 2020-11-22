بغداد – أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، تخصيص 5 تريليونات دينار عراقي (4.1 مليارات دولار) لتشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، الذي يعاني من ركود.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان: “البنك المركزي العراقي أطلق مبادرة تتضمن تخصيص 5 تريليونات دينار، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية”.

وتهدف المبادرة إلى إنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية، من خلال استثمار الخبرات التجارية، والتي ستسهم في حركة السوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن 6250 مشروعا غالبيتها خدمية وإنسانية وصحية، مهددة بالتوقف، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، إثر تراجع أسعار النفط عالميا.

ويأتي التراجع الحاد للإيرادات بسبب الانخفاض الكبير لأسعار النفط بالأسواق العالمية جراء أزمة فيروس كورونا.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.

الأناضول

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