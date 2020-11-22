ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعقد اجتماعًا افتراضيًا اليوم الأحد مع أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي الذين عقدوا اجتماعاتهم في العاصمة تونس لمدة أسبوع.

بن شرادة وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد قال إن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماعات الجولة الأولى بين لجنة الحوار السياسي التي عقدت في تونس.

وأوضح عضو المجلس أن الاجتماع سيبحث وضع آلية اختيار للحكومة الجديدة والإبقاء على المجلس الرئاسي الحالي، مؤكدًا وجود خلافات كبيرة بين الأعضاء والأفضل عقد جولة أخرى تكون أكثر جدية.

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