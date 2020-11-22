ليبيا – قال المستشار المنشق عن القيادة العامة محمد بويصير أن قرار الكونغرس ” قرار استقرار ليبيا ” سيصبح قانونا بعد أن يقره المجلسان ( الشيوخ والكونغرس ) ويوقعه الرئيس، وهو حتى الآن قرار فقط ويعبر عن اتجاهات اهتمام الحزبين “الديمقراطي والجمهوري” معا ولا دخل للرئيس المنتخب “ جو بايدن “ به .

وقال بويصير الذي بظهر كمحلل سياسي مؤيد لحكومة الوفاق في تصريح لموقع ” عربي 21 ” القطري أن “السياسة الخارجية الأمريكية تبقى ملكًا للسلطة التنفيذيةوإن كان الرئيس سيمثل قاعدة لتحركها إن اختارت ذلك ” .

وبخصوص القرار قال بويصير : ” عندما تقرأ عباراته تجده توجها عاما وليس فيه شخصنة، لذا فإنه بخصوص تعاطي بايدن مع الملف الليبي فعلينا الانتظار لنرى إن كان سيكون صاحب قرارات جريئة أم لا، والذي أعرفه أنا عنه شخصيا أنه لن يتخذ أي خطوة جريئة”، وفق رأيه.

وحول مدى استهداف القرار للمشير خليفة حفتر – بحسب اهتمام وسؤال الموقع القطري – قال بويصير: “نعم هو في خلفية الصورة نتيجة جلبه للروس ومحاولته اجتياح طرابلس”، كما صرح.

المرصد – متابعات

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