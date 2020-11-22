الكويت – شددت السلطات الكويتية إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية، بعد اكتشاف تهريب مواد تموينية مدعومة من الكويت إلى مصر.

وقال مصدر مسؤول في ميناء سفاجا المصري، إن عشرات الشحنات القادمة من الكويت تأخرت عن مواعيد وصولها المعتادة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التشديد والرقابة على المنافذ في الكويت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الكويتية ونظيرتها المصرية لضبط مهربي السلع التموينية المدعومة، مشيرا إلى تشديد الإجراءات لمعاقبة شركات نقل المواد المخالفة.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من الكشف عن تهريب مواد تموينية من الكويت إلى مصر، وإعلان وزارة التجارة بالتعاون مع الداخلية عن القبض على عصابات تقوم بتهريب التموين.

المصدر: “القبس”

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