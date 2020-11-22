ليبيا – قال المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو إن مركز تديب عمر المختار يمثل إحدى الخطوات الجريئة المتخذة في إطار الاتفاقيات التي وصفها بـ” الشرعية ” بين حكومة الوفاق وأنقرة (إتفاقية أردوغان – السراج غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) وفقًا للقوانين المحلية والدولية على حد زعمه.

قنونو وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أمس السبت أوضح أن الأنشطة التدريبية لمسلحيهم مع تركيا ستتواصل ، قائلا: “سنواصل طريقنا على أساس الاحتراف والشرعية هادفين إلى حماية ثورة 17 فبراير (2011) ومفهوم الدولة الدستورية والمدنية”.

وأشار المتحدث باسم مسلحي الوفاق إلى أن بلاده تلقى دعم الحكومة التركية في إطار ما وصفه بـ” الاتفاقيات الدولية “.

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