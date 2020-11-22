تونس – تعرض لاعبو ناديي حمام الأنف ومستقبل المرسى التونسيين لموقف نادر ومضحك في المباراة الودية التي جمعتهما امس السبت، حين اقتحم كلب أرض الملعب في غفلة من الجميع في حادثة طريفة.

ولم يكتف الكلب “المقتحم” بدخول الملعب وإيقاف المباراة، بل خطف الكرة من اللاعبين ومزقها بأنيابه.

وحاول اللاعبون إخراج الكلب من الملعب بشتى الوسائل، لكن الأخير بدا متمسكا بالبقاء على الأرضية العشبية، حتى اضطر أحد اللاعبين لحمل الكلب والخروج به من أرضية الملعب.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المصدر: mosaiquefm.net

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