فرنسا – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زملاءه في مجموعة الـ 20 إلى تنسيق الجهود عالميا من أجل مكافحة فعالة لوباء كورونا.

وقال في تغريدة على موقع “تويتر” إن “جوهر مجموعتنا هو استصدار حلول عاجلة متعددة الأطراف وفعالة في مواجهة الأزمات وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية حيث لن يكون هناك أي رد فعال على الوباء إذا لم يكن ردا عالميا منسقا وتضامنيا…”.

وأضاف ماكرون أن “إتاحة الوصول عالميا إلى تكنولوجيات الصحة المضادة لكوفيد 19” هي المعركة المقبلة التي يجب خوضها. ودعا إلى تجنب، “مهما بلغت التكاليف”، سيناريو أن يتحول العالم في مكافحة الوباء إلى عالمين أحدهما ذلك الذي “فقط الأغنياء يستطيعون وقاية أنفسهم من الفيروس” وآخر يترك لمصيره دون علاج.

المصدر: صفحة ماكرون على “تويتر”/وسائل إعلام فرنسية/وكالة شينخوا بالإنجليزية

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