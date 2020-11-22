سوريا – أفادت مصادر في المعارضة السورية إن قصفا جويا نفذته طائرات يرجح أنها إسرائيلية، استهدف مواقع مساء أمس في البوكمال، خلف نحو 15 قتيلا لعناصر موالية لإيران من جنسيات غير سورية.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أنه وثق خسائر بشرية جراء القصف الجوي مساء أمس، لعناصر تابعة موالية لإيران، من جنسيات أفغانية وعراقية.

وقال المركز إن القصف تسبب أيضا في تدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن طائرات حربية مجهولة، استهدفت مساء السبت، مواقع شرقي سوريا، بأكثر من 10 ضربات جوية، وشوهدت سيارات إسعاف تصل إلى المنطقة المستهدفة.

المصدر: وكالات

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