مصر – كشف مصدر مقرب من أسرة الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب تماثل للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر، أن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجريت لصلاح جاءت سلبية، وأن اللاعب عقب وصوله إلى ليفربول طمأن أسرته، وأكد لهم أن حالته الصحية جيدة، وأن نتيجة المسحة جاءت سلبية، ومن المقرر مشاركته في تدريبات فريق ليفربول غدا واحتمالية المشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

كما ذكر المصدر أن زوجة اللاعب مازالت في العزل الصحي، ولم تخضع حتى الآن إلى مسحة ثانية، ولم تظهر عليها أي أعراض للمرض، وتمارس حياتها بشكل طبيعي رفقة ابنتيها.

المصدر: RT

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