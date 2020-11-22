العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق امس، مقتل وجرح ثمانية أشخاص بينهم ضابطان بهجوم مسلح في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن “عبوة ناسفة انفجرت بعربة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابع لقضاء بيجي، وعند خروج قوة إلى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لإجلاء المصابين، تعرضت القوة لإطلاق نار من قبل قناص”.

وأضافت أن “الهجوم أدى الى استشهاد ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة من مركز شرطة المسحك، واستشهاد أحد منتسبي الحشد الشعبي وجرح مفوض شرطة وعنصر من الحشد، كما جرح ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة”.

المصدر: RT

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