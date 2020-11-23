إيطاليا – حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه نابولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين لميلان في الدقيقتين 20 و54، فيما تكفل بالهدف الثالث للروسونيري، النرويجي ينس بيتر هاوغي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسجل هدف نابولي الوحيد البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء.

ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ65 بعد تعرض لاعبه الفرنسي تيموي باكايوكو للطرد لنيله الإنذار الثاني.

يذكر أن ميلان لم يتعرض للخسارة في آخر 20 مباراة له في الدوري حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في خمسة أخرى.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصده إلى 20 نقطة واستعاد الصدارة سريعا من ساسولو الوصيف (18 نقطة) الذي تغلب في وقت سابق اليوم على مضيفه هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة.

في المقابل، توقف رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT

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