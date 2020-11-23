إثيوبيا – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده ستشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم.

وكتب في تغريدة مخاطبا قوات الإقليم: “ندعوكم للاستسلام سلميا خلال 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم وصلتم إلى نقطة اللاعودة”.

وكان متحدث عسكري قال في وقت سابق من اليوم إن الجيش الإثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي التي يسيطر عليها المتمردون بالدبابات وقد يلجأ إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وحث المدنيين على حماية أنفسهم.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالي، إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات.

ونجحت القوات الاتحادية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي عاصمة الإقليم، وهي مدينة جبلية يقطنها نحو 500 ألف شخص ويتمركز فيها المتمردون.

وأودت الحرب بحياة المئات، ودفعت أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل إريتريا.

المصدر: وكالات

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