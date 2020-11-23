ليبيا – قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأحد إن القاهرة ستحتضن اجتماعًا للجنة القانونية الشهر المقبل؛ لمناقشة عدد من المسائل الدستورية.

مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم وفي تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأحد، أوضح أن اللجنة القانونية التي ستجتمع في مصر مشكّلَة بموجب خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى حوار تونس.

ونفى علم استضافة القاهرة لأية اجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية هي التي ستجتمع لمناقشة عِدة مسائل قانونية، من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المُقبلة.

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