واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي في نيوم، خلال زيارته السعودية، كان مثمرا، مشددة على مواصلة جهود مواجهة إيران.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن “الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان”.

ونقلت صفحة الخارجية الأمريكية عبر “تويتر” عن الوزير بومبيو قوله إن “زيارته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيوم اليوم كانت مثمرة”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قطعتا شوطا طويلا منذ أن قام الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عاما”.

وكان بومبيو التقى أمس الأحد ولي العهد السعودي في مدينة نيوم وبحثا آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

المصدر: RT

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