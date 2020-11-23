الولايات المتحدة – صعد الذهب اليوم، إذ بدد ضعف الدولار وآمال في المزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من الجائحة التفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح كورونا في 2021.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينيتش، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، حيث تم تداولها عند 1871.70 دولار للأونصة.

وطمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسواق يوم الجمعة الماضي بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى “سي إم سي ماركتس”: إنه “من المفارقات، أن الفشل في تقديم حزمة مالية يدعم الذهب”، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك المزيد من التعويل على دعم المركزي الأمريكي الذي سيكون على الأرجح في صورة سيولة وخفض أسعار الفائدة نتيجة لذلك.

ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي ينتج عادة عن إجراءات التحفيز.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من تراجع الدولار مما يقلص تكلفة شراء الذهب لحائزي بقية العملات.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares