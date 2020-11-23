ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن النجاح في لم شمل مجلس النواب سيساهم في توحيد كل مؤسسات الدولة والإعداد للانتخابات القادمة.

السويح رجّح في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أن يكون للمجلس بعد اجتماعه في المغرب دورًا كبيرًا ومفصليًا في الرجوع إلى الاتفاق السياسي (لعام 2015) وتطبيقه بحذافيره؛ ما يساهم في توحيد كل مؤسسات الدولة ولعب دور أساسي في الإعداد للانتخابات القادمة.

وتابع: “توحيد مجلس النواب في غاية الأهمية في هذه المرحلة، والمشاورات التي تحدث في المغرب الآن لها دور كبير إذا كُتب لها النجاح في لملمة مجلس النواب والاتفاق على جلسة في مدينة ليبية بنصاب قانوني”.

كما استدرك: “إلا أن هناك تحديات كبيرة في نجاح المجلس في تحقيق نصاب كامل، لوجود تباين واختلاف بين عدد ليس بقليل من أعضائه. ونأمل أن ينجح مجلس النواب في عقد الجلسة”.

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