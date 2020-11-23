ليبيا – شددت وزارة الصحة بالحكومة الليبية علي كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة على منع بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية؛ لما تشكله من خطر على صحة الإنسان.

وزارة الصحة أكدت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها أن إدارة القطاع الخاص بالوزارة ومكاتبها بكافة البلديات ستقوم بمتابعة وتنفيذ تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك على جميع الصيدليات العاملة في ليبيا.

وأشارت إلى ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة إلى ذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكان صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، مهيبةً في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالتواصل المباشر مع مكاتب القطاع الخاص التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالبلديات .

كما حذرت وزارة الصحة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وتشمل جميع صيدليات القطاع الصحي الخاص، مشددةً على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، والذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة مــن طبيب مرخّص له بمزاولة المهنة في ليبيا .

ونوّهت الوزارة بأن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل (إيقاف إذن المزاولة، إلغاء الترخيص)؛ حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية بدون وصفة طبية خطرًا كبيرًا على المجتمع؛ مما يؤثر في الصحة العامة.

وأكدت وزارة الصحة عزمها على تنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته، والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؛ من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.

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