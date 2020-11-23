الأردن – شدد الملك الأردني عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الأرمني على ضرورة المضي في جهود حل النزاع في إقليم قره باغ وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وبما يضمن الأمن والاستقرار.

وبحث الملك عبدالله مع الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان في قصر الحسينية اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وركز اللقاء على الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كذلك تطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الجهود المبذولة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الملك الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: عمون

Share and Enjoy ! 0 Shares