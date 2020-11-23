ليبيا – استقبل وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش أمس الأحد سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لدفاع الوفاق- آليات تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، حيث أوضح النمروش الأوضاع الحالية في ليبيا والتحديات التي تواجه وزارة الدفاع في آداء مهامّها، وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بسبب قلة الإمكانيات للبحرية الليبية لمواجهتها، وعدم جدية الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات.

ومن جانبه، أكد سفير أسبانيا أن بلاده على استعداد تام لتقديم العون والدعم في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بعمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب، لما للقوات الأسبانية من خبرة في هذا المجال.

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