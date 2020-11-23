بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة مالية بـ183 مليون يورو لتخفيف ديون 29 بلدا من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، عقب اختتام قمة العشرين التي عقدت في السعودية عبر “الفيديو كونفرانس”.

وستصب هذه الأموال في موازنة صندوق الائتمان لإدارة الكوارث التابع لصندوق النقد الدولي، في مسعى من طرف الأوروبيين لتمكين الدول المعنية من تخصيص ما يكفي من الموارد للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم دولي في هذا الصندوق، حيث وجه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، على “تويتر”، الدعوة إلى “الشركاء الآخرين إلى اتباع المسار ذاته”.

ويعتبر اليمن، الدولة العربية الوحيدة المشمولة بهذا القرار، والذي يخص أيضا دولا إفريقية وأخرى في المحيطين الهندي والهادئ.

وأقرت قمة العشرين، التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين، إطارا قانونيا للتعامل مع ديون الدول الفقيرة.

المصدر: “آكي الإيطالية”

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