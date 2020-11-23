إنجلترا – أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن سعادته بنتائج لقاح شركة “أسترازينكا”، الذي طورته بالتعاون مع جامعة “أوكسفورد”، والذي لديه متوسط فعالية بنسبة 70%.

وقال جونسون: “إنه خبر رائع ولا يصدق”، مؤكدا أن لقاح أكسفورد “أثبت فعاليته في التجارب”.

وأضاف: “لا يزال هناك المزيد من فحوصات السلامة في المستقبل، ولكن هذه نتائج رائعة”.

بدوره أمل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بأن يتمكنوا من بدء التلقيح الشهر المقبل.

وأشار خلال حديث مع “بي بي سي”، إلى أن “الجزء الأكبر من برنامج إطلاق اللقاح، سيكون في يناير، وفبراير، ومارس، من العام المقبل”، وتابع قائلا: “نأمل في وقت ما بعد عيد الفصح أن تبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها.”

المصدر: RT + وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares