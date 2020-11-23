الإمارات العربية – هاجم نجم منتخب سوريا ونادي الهلال السعودي لكرة القدم، عمر خربين، مدرب منتخب بلاده، التونسي نبيل معلول، بعد استبعاده من معسكر “نسور قاسيون” الأخير في الإمارات.

وكشف خربين في تصريحات تلفزيونية كواليس ما حدث، مؤكدا أن معلول مدرب “يسب اللاعبين بأمهاتهم”.

وأضاف خربين: “وقعت أشياء من العيب أن أحكي عنها، ولكن كان نبيل معلول يسب اللاعبين ويسبني بالأم فهل هذا يجوز؟”.

وحول اتهامه بالتدخل في الأمور الفنية للمنتخب، قال خربين: “لم ولن أتدخل في أي قرار فني. معلول أكد لي أن تراكمات وراء استبعادي، منها مطالبتي مع عدد من اللاعبين بالجلوس في الثلج قبل مباراة أوزبكستان”.

وتابع: “معلول انزعج من وضع قدمي على كرسي خلال اجتماعه مع اللاعبين، وكذلك اقتراحي للمدرب المساعد أن ألعب خلف المهاجمين لمصلحة المنتخب”.

وأوضح: “كان حوارا وديا ومجرد اقتراح وليس طلبا أو أمرا، كما انزعج معلول من قدومي مع عائلتي (إلى معسكر المنتخب في الإمارات) بالرغم من وجودهم في جناح خاص بعيد عن غرف اللاعبين”.

وحدد خربين، شرطا وحيدا لعودته لمنتخب سوريا مجددا، حيث شدد على أنه لن يرتدي قميص المنتخب السوري مرة أخرى طالما تواجد معلول على رأس الجهاز الفني لـ”نسور قاسيون”.

وكان معلول، قرر طر خربين من معسكر المنتخب، وذلك قبيل مواجهة أوزبكستان الودية يوم 12 نوفمبر الجاري، التي انتهت بفوز “نسور قاسيون” بهدف دون رد.

وقال حينها مدير منتخب سوريا، عساف خليفة، إن قرار معلول باستبعاد خربين عن مباراة سوريا وأوزبكستان، كان بسبب محاولات اللاعب التدخل في الأمور الفنية والاختيارات التي تخص المدير الفني وحده.

يذكر أن خربين البالغ عمره 26 عاما، خاض مع منتخب سوريا، 45 مباراة دولية، سجل خلالها 18 هدفا.

المصدر: وكالات

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