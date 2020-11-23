واشنطن – أوضح رون كلان رئيس المقر الانتخابي الرئيسي للمرشح الديمقراطي جو بايدن إن حفل تنصيب الأخير رئيسا للولايات المتحدة، سيقام على نطاق أضيق من المعتاد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف كلاين في حديث لقناة ABC الأمريكية اليوم: “أعتقد أن هذا يحتاج بالتأكيد إلى التغيير. لقد بدأنا التشاور مع قيادتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حول هذا الأمر. من الواضح أن هذا لن يكون نفس التنصيب، كما في الماضي”.

وأضاف أنه يجب أن يعكس حفل التنصيب جدية اللحظة ولكن، من ناحية أخرى يجب ألا يصبح بؤرة لنشر عدوى فيروس كورونا المستجد.

المصدر: نوفوستي

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