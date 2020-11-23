روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد تسلم مؤخرا سفينة قتالية مجهزة بمنظومات صاروخية متطورة مضادة لمختلف أنواع الأهداف المعادية.

وفي مقابلة صحفية قال المتحدث باسم الوزارة، رومان مارتوف: “بأمر من القائد العام لقوات سلاح البحرية الروسي تسلم سلاح البحرية في البلاد سفينة أودينتسوفو الصاروخية المطورة في إطار المشروع الحكومي رقم 22800.. هذه السفينة تختلف عن باقي السفن التي أنتجت سابقا في إطار المشروع المذكور بأنها أول سفينة تم تجهيزها بمنظومات Pantsir-M المضادة للأهداف الجوية، فضلا عن تسليحها بمنظومات صاروخية فتاكة أخرى، هذه السفينة ستعمل لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي”.

وأشار مارتوف إلى أن السفينة كانت قد خضعت في أكتوبر الفائت لاختبارات تم خلالها التحقق من أنظمة “بانتسير” المجهزة بها، واستطاعت هذه المنظومات التعامل بنجاح مع الأهداف المفترضة المعادية.

وطورت روسيا سفينة “أودينتسوفو” في إطار المشروع الحكومي رقم 22800، وأنزلتها أول مرة المياه عام 2018، وحتى شهر نوفمبر الجاري كانت قد أخضعتها لاختبارات شاملة تحققت من خلالها من جميع قدراتها وأنظمة تسليحها.

يبلغ طول هذه السفينة 67 مترا، وعرضها 11 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، كما جهزت بمنظومتين من رشاشات GSh-6-30 من عيار 30 ملم، ورشاشات من نوع AK-176MA، و8 منصات لإطلاق صواريخ “كاليبر”، ومنصات Pantsir-M للدفاع الجوي، إضافة إلى مدافع ورشاشات آلية.

المصدر: سلاح روسيا

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