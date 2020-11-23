غانتس يشكل لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية و”الليكود” يعلق

غانتس يشكل لجنة تحقيق في قضية الغواصات الألمانية و”الليكود” يعلق

إسرائيل – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تشكيل لجنة تحقيق خاصة، في قضية الغواصات المرتبطة بصفقة أبرمتها بلاده مع ألمانيا لشراء غواصات ومعدات غوص حربية.

وعين غانتس القاضي المتقاعد آمنون ستراشنوف لرئاسة اللجنة، مشيرا إلى أنه أجرى في الأسابيع الأخيرة مشاورات مع مسؤولين أمنيين وقضائيين سابقين، أطلعهم خلالها على المعلومات المتوفرة لديه بخصوص القضية.

ومنح غانتس أعضاء اللجنة 4 أشهر لتقديم التقرير النهائي، وأمرهم بالعمل مع جميع الخبراء المهنيين في وزارة الدفاع، وأنه يجب عليهم أداء عملهم بصورة مستقلة دون أي تدخل سياسي.

وشدد غانتس على أن “نتائج عمل اللجنة سيتم نشرها بشكل شفاف للجمهور”.

من جانبه، قال رئيس الائتلاف الحاكم عن حزب الليكود ميكي زوهار: “قرار غانتس تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات هي نوع من التحدي لحزب الليكود وزعيمه”.

وأضاف: “على الرغم من أن غانتس يدرك جيدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير متورط بالمرة بقضية الغواصات، لكنه يعمل على تشويه سمعته ويخاطر بوحدة الائتلاف الحكومي”.

واستجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة في إطار التحقيق في المخالفات المرتكبة أثناء إبرام صفقة شراء غواصات من شركة ThyssenKrupp الألمانية.

المصدر: ” i24news.tv”

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