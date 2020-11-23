الولايات المتحدة – أعلن المصمم الأمريكي توم فورد عن إصدار ساعة فاخرة مصنوعة بنسبة 100% من نفايات المحيطات، في إطار مبادرة للمساهمة في حماية البيئة.

ووفق صفحته عبر “تويتر” تحمل الساعة Tom Ford Ocean Plastic Watch توقيع دار Tom Ford، وتتميز بلونها الأسود وأناقتها ومصنوعة بالكامل من البلاستيك الملقى في المحيطات.

وقال فورد إن “كل عام يدخل أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيط، وكل ساعة بلاستيك من Ocean Plastic يتم شراؤها تزيل ما يعادل 35 زجاجة من النفايات البلاستيكية من المحيط، مع إمكانية إعادة تدوير جميع العبوات”.

وتابع: “تصنيع الساعة من البلاستيك المعاد تدويره لا يقلل أبدا من طابعها الفاخر، فهى مصنوعة بعناية ومتينة للغاية، كما أنها تحمل عبارة Ocean Plastic مدونة على قرصها للتذكير بالمبادرة الذى يقوم بها كل شخص يقتنى هذه الساعة فى مجال حماية البيئة”.

ويبلغ سعر الساعة الواحدة وفق موقع توم فورد على الإنترنت 995 دولارا.

المصدر: RT

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